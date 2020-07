Meghan Markle fue “regañada” por la familia real por usar un simple collar

Cuando todavía era novia Harry, a Meghan se le ocurrió usar un collar con las iniciales “M” y “H”, provocando la ira de la realeza.

Siguen las inquietantes revelaciones del libro ‘Finding Freedom’, y cómo un collar que usó Meghan Markle, cuando todavía era novia del príncipe Harry, fue motivo de que recibiera una llamada de atención de parte de la familia real.

Los autores del libro Omid Scobie y Carolyn Durand, relatan que cuando la ex actriz vivía en Canadá, donde grababa la serie ‘Suits’, salió con una gargantilla de oro con las iniciales ‘M’ y ‘H’, lo que provocó mucho revuelo por el romance que Meghan vivía con el príncipe. Inmediatamente recibió una llamada del palacio de Kensington donde le recomendaban que no volviera a hacer ese tipo de cosas, pues por muy romántico que pareciera usar un símbolo de su relación con Harry, era un motivo más para atraer el acoso de los paparazzi, que ya en ese tiempo era muy intenso, ya que Meghan no podía salir a la calle, sin estar vigilada por decenas de fotógrafos que la seguían por todas partes.

Después de la llamada, Meghan quedó muy nerviosa y estresada, pero obedeció la instrucción que le dieron.

‘Finding of Freedom’ continuará dando más de qué hablar, y sumando motivos para entender el por qué los duques de Sussex tomaron la radical decisión de separarse de la familia real, y hacer una vida independiente.