Meghan Markle mintió de por qué Archie no obtuvo un título real

Aunque ella dijo que Archie no recibió título por el color de su piel, ella y Harry sabían que se trataba por una razón constitucional.

Aunque Meghan Markle ha afirmado en su relato con Oprah Winfrey que su hijo Archie fue rechazado de un título debido al color de su piel, la comentarista real Katie Nicholl cree que la duquesa de Sussex sí estaba al tanto de la verdadera razón.

“Meghan habría sabido que esto era por una razón constitucional establecida y Harry definitivamente lo habría sabido”, dijo.

“Creo que fue falso juntar todo esto y sugerir que Archie no era un príncipe por el color de su piel. Creo que fue tramposo”.

El biógrafo real Hugo Vickers agregó que no podía ver la razón por la que el niño de un año necesitaría protección.

Dijo: “No sé cuántos niños de un año necesitan seguridad porque normalmente están cubiertos por sus padres y el Príncipe Harry tenía mucha seguridad en ese momento”.

Un informante del Palacio rechazó las afirmaciones de Meghan cuando le dijeron a Us Weekly por qué Archie no puede tener un título: “El palacio dice que no tiene nada que ver con la raza. Según el protocolo real establecido por el rey George V, solo aquellos en la línea directa de sucesión al trono obtienen los títulos de príncipe o princesa “.

La fuente explicó además que Archie recibiría el título de príncipe una vez que su abuelo, el príncipe Charles, asumiera el trono: Archie habría recibido un título cuando el príncipe Charles se convirtiera en rey “.