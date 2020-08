Meghan Markle rompe el protocolo al tomar partido en las próximas elecciones

La duquesa de Sussex hace un llamado a la gente para “hacer un cambio” en las próximas elecciones en Estados Unidos.

Meghan Markle rompió el jueves con el protocolo normalmente seguido por la realeza británica, al pedir un “cambio” en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Sus comentarios se produjeron durante una “fiesta de sofá de registro de votantes” organizada por When We All Vote, un grupo de divulgación copresidido por la ex primera dama Michelle Obama, el actor Tom Hanks y otros para aumentar la participación en las urnas.

“Todos sabemos lo que está en juego este año. Lo sé, creo que todos ustedes ciertamente lo saben ”, dijo Markle. “Estás tan movilizado y lleno de energía para el cambio que todos necesitamos y merecemos”.

“Votamos para honrar a los que vinieron antes que nosotros y para proteger a los que vendrán después de nosotros, porque de eso se trata la comunidad y de eso se trata específicamente esta elección”, dijo. La actriz de “Suits”, quien no mencionó al presidente Donald Trump, quien enfrentará al demócrata Joe Biden en las urnas el 3 de noviembre.

El duque y la duquesa de Sussex abandonaron los deberes reales británicos de primera línea este año y se mudaron a California. Markle y el Príncipe Harry han hablado de su deseo de “hacer algo significativo, hacer algo que importe”, en California, donde planean lanzar una organización sin fines de lucro de amplio alcance llamada Archewell.

Markle, cuya madre es afroamericana, habló en junio después de la muerte de George Floyd, un afroamericano desarmado asesinado por la policía, reflexionando sobre sus propios recuerdos del racismo que crecía en Los Ángeles.