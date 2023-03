Meghan Markle se decepcionó de la cuenta bancaria de Harry cuando se conocieron

La duquesa de Sussex se quedó impresionada con el poco de dinero que el príncipe tenía…

El autor real Tom Bower, quien escribió el libro de 2022 “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, aseguró en una nueva entrevista con el diario inglés “Daily Mail” que Meghan Markle estaba “decepcionada” con el hecho de que el Príncipe Harry tenía «muy poco dinero» cuando se conocieron.

En la entrevista publicada el lunes 27 de febrero en el diario, Bower afirmó: “Su gran sorpresa y decepción fue saber que el príncipe Harry tenía muy poco dinero. Ella pensó que él valdría cientos de millones, si no miles de millones de dólares, y ahora tiene que compensarlo».

Cuando Meghan llegó a la vida de Harry, el hijo de Charles y Diana, tenía muy poco patrimonio y vivía del dinero que su padre le aportaba, porque ya se había gastado la mayor parte de la herencia que le dejó su madre, la princesa Diana.

Tom Bower también dijo que la pareja no podía permitirse su estilo de vida actual como miembros trabajadores de la Familia Real, y esa fue una de las razones que los llevó a dejar la realeza.

«[Markle] quiere viajar en los grandes Cadillacs, en los jets privados… En este momento, necesita buscar ese tipo de cosas».

En 2021 la revista Forbes estimó el patrimonio neto de Harry y Markle en US$ 10 millones, incluidos los restos del patrimonio de Harry de su difunta madre, y el patrimonio que la pareja posee en su mansión de Montecito, California.

La pareja también ha sido recortada financieramente del patrimonio estimado de US$ 34 mil millones de la Corona británica cuando dejaron sus deberes reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos.

El autor llamó a Meghan Markle ‘obsesionada con el dinero’.

Hoy en día, la pareja tiene un patrimonio más grande, supuestamente gracias a la exactriz, que logró para ellos los contratos millonarios que firmaron con Netflix, Spotify, y para escribir los libros reveladores.