Shakira habla del juego sucio de Gerard Piqué y reconoce que él tocó sus inseguridades

En una nueva entrevista, la colombiana confiesa que sufrió mucho con la deslealtad de su ex…

Shakira ha entregado el ‘juego sucio’ de Gerard Piqué en sus canciones más recientes, pero ahora habla por primera vez de los durísimos momentos que enfrentó al enterarse de la deslealtad del padre de sus hijos, en una nueva entrevista para televisión, donde se sentó con el periodista mexicano Enrique Acevedo.

La cantante colombiana reveló en la conversación, su lado más vulnerable, exponiendo cómo la afectó la separación, que tocó en sus inseguridades.

Shakira asegura que la traición que sufrió ‘afectó su idea del amor’, pero finalmente supo que ella es suficiente sola y entendió que tenía esa idea errónea de que un hombre la completaría.

“Me compré esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, necesita una familia… También tuve ese sueño de tener una familia donde los hijos tengan padre y madre bajo el mismo techo… no todos los sueños en la vida se cumplen, y encuentras la manera de compensarte de alguna manera y creo que eso me pasó a mí, con estos dos niños maravillosos que me llenan de amor todos los días”, dijo Shakira a Acevedo.

La artista asegura que sus canciones, en especial la que hizo con Bizarrap, Music Sessions #53, fueron una ayuda importante para liberarse del dolor y sanar su corazón, y al mismo tiempo logró representar a mujeres que pasan por una situación similar.

“A través de mis canciones siempre he sentido que puedo, que tengo el deber de usar mi voz y prestarla a los que no pueden hablar. Me di cuenta de que la mujer está en un momento clave para la sociedad», explicó.

La cantante agradeció al productor argentino Bizarrap – sugerencia de su hijo Milan – la oportunidad de desahogarse y ‘curar el dolor’:

“Creo que alguien tenía que hacer una foto del día que trabajé en la Sessions 53 con Bizarrap… un antes y un después. Entré al estudio de una manera y salí de otra y es una de las cosas que más le agradezco a Biza por darme este espacio, esta oportunidad de desahogo. Y sí, fue un gran alivio, necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, señaló.

Ella sabe que el tema generó polémica, pues no solo expuso la traición de Piqué, sino que incluso involucró otros problemas personales como la deuda de Hacienda en España, a su exsuegra, y más.

En un momento de vulnerabilidad, Shakira comentó que siempre fue muy dependiente emocionalmente de su ex, pero el dolor que él le causó solo la ayudó a darse cuenta de que ella sola es suficiente.

La cantante agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores por acompañarla en este momento tan difícil:

«Cuando estaba en el suelo, y estuve en el suelo durante mucho tiempo, me dieron la fuerza y ​​el coraje para levantarme y decir: ‘Estoy lista para el próximo round».

Shakira también envió un mensaje a la novia de Piqué, Clara Chía:

“Madeleine Albright [exsecretaria de Estado de EE.UU.] tiene una frase que me encanta, que dice ‘hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a las demás’. Sí, estoy completamente de acuerdo”, subrayó.