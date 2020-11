Meghan Markle se tomará un descanso para disfrutar su segundo embarazo

Según la revista New Idea, la Duquesa de Sussex y el Príncipe Harry, esperan a su segundo hijo…

Mientras continúan circulando los rumores de que Meghan Markle y el príncipe Harry están esperando su segundo hijo, la revista australiana New Idea reveló que la duquesa de Sussex se está preparando para tomarse un ‘tiempo muy necesario para sí misma’ antes de que nazca el bebé.

Una fuente cercana a la familia real revela que la duquesa de 39 años, planea pasar unos días en México para relajar y disfrutar de su segundo embarazo.

Al parecer Harry no tiene planes de reunirse con Meghan, quien, supuestamente está o se quedará con su mamá Doria Ragland y su hijo Archie, en el lujoso resort One & Only Palmilla en Los Cabos.

Mientras tanto, el príncipe de 36 años también está luchando por estar lejos de su familia. El príncipe William, al hacer pública la noticia de que, como el príncipe Charles, luchó contra la Covid-19 a principios de este año, solo le recordó a Harry lo distante que está ahora de ellos.

“Esa noticia lo ha partido en dos”, explica la fuente. “Toda la línea hacia el trono estaba en problemas y él no estaba allí. También le quema que Archie no haya visto a su abuelo ni a sus primos en un año. Está preocupado por su hijo y ahora por su nuevo bebé.”, señala el informante.

“Harry está tan estresado que no ha estado durmiendo por la noche, así que está absolutamente agotado. Andar de puntillas alrededor de las necesidades de Meghan todo el tiempo lo está agotando”, afirma la fuente.

Si bien los rumores de que Meghan está embarazada de su segundo bebé han estado circulando por un tiempo, las noticias de la semana pasada de que se le había concedido un retraso de nueve meses en su caso judicial de privacidad contra un periódico del Reino Unido parecían confirmar la noticia.

Los abogados que representan a la duquesa persuadieron a un juez de un tribunal superior para posponer la fecha de la audiencia de su caso contra Associated Newspapers hasta el próximo otoño.

El juez señaló que la base principal de la decisión era ‘confidencial’.

Detrás de escena, a pesar de las preocupaciones de Harry, la pareja está encantada de tener otro bebé y esta vez en Estados Unidos.