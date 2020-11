Meghan Markle y Kim Kardashian podrían enfrentarse en un futuro

Según varios informes, ambas estrellas tienen un objetivo común desde hace años que las podría irremediablemente enfrentar cara a cara.

Hay especulaciones y rumores de que Meghan Markle y Kim Kardashian tienen ambiciones secretas, lo que podría conducir a una batalla en el futuro.

La esposa del príncipe Harry y la novia de Kanye West tienen metas secretas a largo plazo para la supremacía política, y buscan un lugar en la Casa Blanca en 2024 o 2028, que vería a las dos celebridades enfrentarse cara a cara en la ruta electoral, según publica la revista Closer.

Meghan Markle, quien pasó de ser una actriz de Hollywood de la lista B a un miembro de la familia real de fama mundial cuando se casó con el príncipe Harry en 2018, podría haber puesto su vista en la Casa Blanca.

Los representantes de Meghan rechazaron la afirmación y dijeron que no tenía planes actuales. Pero la experta en la realeza Katie Nicholl cree que la duquesa de Sussex puede aspirar e un futuro a la Casa Blanca.

Según los informes, reveló: “He tenido información muy confiable de que cuando Meghan y Harry estaban negociando si celebrar una boda previa, ella se mostraba reacia a renunciar a su ciudadanía estadounidense, ya que eso significaría renunciar a las ambiciones de la Casa Blanca”.

Se informó que dijo: “Existe una gran posibilidad de que pueda postularse para un cargo: esta es una mujer que quiere presionar, que quiere hacer un cambio real y que no tiene miedo de correr riesgos. Su equipo ha dicho que no está buscando una carrera política, pero sus ambiciones políticas no son un secreto entre sus amigos. He oído que la Casa Blanca ha sido su objetivo final “.

La estrella de 40 años de ‘Keeping Up With The Kardashians’, que encontró fama en un reality show y desde entonces ha forjado negocios de cientos de millones de dólares, actualmente está estudiando para ser abogada y ha donado millones a organizaciones benéficas, además de trabajar en cuestiones como la falta de vivienda y la reforma penitenciaria.

Incluso visitó la Casa Blanca en 2019 para convencer con éxito a Donald Trump de que concediera el indulto a la bisabuela y ex traficante de drogas Alice Johnson.

Cuando el rapero Kanye, de 41 años, tuiteó sobre sus ambiciones en la Casa Blanca a principios de este año, Kim mostró su apoyo retuiteando su publicación con un emoji de bandera estadounidense. Y su amigo, el periodista del mundo del espectáculo Perez Hilton, dice que a pesar de que Kanye no pudo llegar a la Casa Blanca esta vez, podría ser una historia diferente en 2024.

Según los informes, Perez Hilton dijo: “Es completamente posible que Kanye pueda ser elegido presidente y que Kim sea la Primera Dama. En secreto, le encantaría llegar a la Casa Blancay tener el control durante los próximos años, por lo que se lo ha tomado más en serio “.

