Meghan Markle y Príncipe Harry abren firmas de entretenimiento en paraíso fiscal

Los Duques de Sussex acaban de registrar dos nuevas compañías…

Según el diario Telegraph, príncipe Harry y Meghan Markle acaban de crear dos nuevas empresas de entretenimiento. La publicación revela que en un nuevo movimiento extraordinario, la pareja registró la semana pasada 11 compañías separadas en el paraíso fiscal de Delaware, con más de la mitad de ellas diseñadas para el negocio del “entretenimiento”, y ahora se ha revelado que se han establecido otras dos compañías en el mismo día del año pasado.

Una de las empresas recientemente reveladas se llama ‘Cloverdale Inc.’, que lleva el nombre de la calle en la que creció la ex estrella de ‘Suits’ con su madre Doria Ragland en Los Ángeles, mientras que la otra es ‘Riversoul Productions Inc.’.

Según el periódico, ambas compañías se establecieron explícitamente en la industria del “entretenimiento”, uniéndose a las otras compañías del duque y la duquesa de Sussex, Hampshire LLC, Bridgemont LLC e IPHW LLC.

La mayoría de las empresas de la pareja real se registró el 16 de julio del año pasado, según los registros públicos de California y Delaware.

Delaware es conocido como un “paraíso fiscal” para constituir empresas debido a sus impuestos ligeros. No hay impuesto sobre las ventas en Delaware, no importa si la ubicación física de una empresa está en el estado o no; ninguna compra en el estado está sujeta a impuestos en Delaware.