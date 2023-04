Meghan Trainor revela detalles íntimos de su primer embarazo

La cantante está embarazada de su segundo hijo con su esposo Daryl Sabara…

Meghan Trainor está a punto de lanzar un nuevo libro llamado «Dear Future Mama», que describió como «una guía para el embarazo, el parto y la nueva maternidad».

La cantante de 29 años se centró en el libro después de dar a luz a su hijo Riley, de dos años, con su esposo Daryl Sabara, de 30.

Embarazada de su segundo bebé, Trainor, reveló algunos detalles íntimos de su vida en casa en medio de su primer embarazo en una nueva entrevista con la revista People.

Como tuvo a su hijo Riley en medio de la pandemia, cuenta que fue su esposo quien incluso la ayudó con su aseo personal, como su depilación total antes de la cesárea.

“Me afeitó todo. Para la cesárea, no sé por qué, pero pensé: ‘Quiero un camino despejado’. No quiero que nada se interponga en el camino, así que asegúrate de que esté hermoso ahí abajo, para que puedan verlo todo. Y lo hizo por mí», dijo Meghan.

“Le dije ayer: ‘Estoy en ese punto en el que no puedo ver, no puedo alcanzar, no puedo doblarme’. Él hará cualquier cosa por mí. Y finalmente llegué al punto en que cuando tengo que levantarme para orinar le digo: ‘Empuja’, y Daryl me tira fuera [de la cama]», señala divertida.

“Me cambió los pañales, tomó las bragas ensangrentadas y las tiró… Me hicieron una cesárea; ¿Cómo me agacho para recoger mis bragas y pañales? Porque tienes que usar pañales después. Yo estaba como, ‘Daryl, tengo que orinar, ven conmigo’. Y algunos esposos, algunas parejas con las que hemos hablado, dicen, ‘¿Él hizo qué?’ Y yo estaba como, ‘Bueno, ¿de qué otra forma los levanto?’ No entiendo. Estoy como, ‘¿Cómo sobrevive la gente sin un Daryl?’”, continuó Meghan.

Agregó que su segundo embarazo está siendo «totalmente opuesto» al primero:

“Miro a mi esposo y le digo: ‘Tenemos mucha suerte’. Soy la mejor versión de mí. Cada niño traerá una nueva versión de mí que creo que será increíble, ¡así que necesito cuatro al menos!», bromeó.