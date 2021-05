Mel B saliendo con un viejo amigo

La cantante de Spice Girls que se divorcio en 2017 de un marido abusivo, ahora sale con alguien “muy amable”.

Mel B está saliendo con un “muy buen amigo de hace mucho tiempo”. La cantante de Spice Girls, que se divorció de Stephen Belafonte en 2017 en medio de acusaciones de que fue abusivo física y emocionalmente con ella durante su relación, afirmaciones que él ha negado, reveló recientemente que ha encontrado el amor nuevamente, y aunque insistió en que quiere mantener su vida personal en privado, “ahora, está muy feliz con su nuevo amante, quien es muy, muy amable “.

Ella dijo: “Estoy con alguien que es muy amable. Muy, muy amable. Y más que nada, somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo “.

Cuando se le preguntó si era alguien de su Leeds natal, donde ahora vive, se rió: “¡No te lo voy a decir! ¡Es privado! Por favor, todo lo demás está a la vista. ¡Jesús!” Y se echa a reír “.

La estrella de 45 años admitió que le tomó mucho tiempo volver a confiar en alguien después del final de su matrimonio.

Ella le dijo al periódico The Guardian: “Durante un buen año y medio no pude soportar que alguien se parara cerca de mí o que me abrazara. Aparte de abrazar a mis hijos y a mi familia, cualquier otra cosa me traumatizaría. Pensé, bueno, si no toco a nadie y no dejo que nadie se me acerque, estaré bien. Pero no puedes vivir así.

Mel, que tiene a Phoenix de 22 años con su primer esposo Jimmy Gulzar, Angel, de 14, con Eddie Murphy, y Madison, de nueve, con Stephen, todavía se siente atrapada por pesadillas y “saltos” cuando alguien entra inesperadamente en una habitación, incluso aunque sabe que su ex marido está en Los Ángeles, donde vive con su hija.

Ella dijo: “Mi madre dijo: ‘Vas a estar bien ahora, has vuelto a casa’. Y yo pensé, sé que no estoy bien. Salto cuando alguien entra en la habitación, me despierto con sudores nocturnos y sigo pensando que estoy de vuelta en esa cama en Los Ángeles”.

“Hay tantas cosas que tienen un efecto secundario que probablemente continuará durante toda mi vida. Solo tengo que aprender a lidiar con eso. No puedes borrar ese tipo de traumas”. Cuando se le preguntó si todavía tenía pesadillas, dijo: “No tanto ahora. Era casi todas las noches. Ahora tal vez sea dos veces al mes”.