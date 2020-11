Mel B quiere recibir más pensión de Eddie Murphy

La cantante está de regreso en los tribunales de Estados Unidos pidiendo al actor Eddie Murphy que revele todo sobre sus ingresos.

Mel B ha solicitado una audiencia en la corte con su ex Eddie Murphy, para discutir los arreglos de manutención infantil para su hija de 13 años.

La estrella de las Spice Girls está de regreso en los tribunales de Estados Unidos pidiendo al actor Eddie Murphy que revele todo sobre sus ingresos, así como que pague sus costos legales, después de que sus ingresos “se redujeron drásticamente”.

En documentos judiciales obtenidos por el periódico británico The Sun, el abogado de Mel afirma que la cantante ha realizado “numerosos esfuerzos para resolver este caso sin la intervención del tribunal sin éxito”.

Como tal, habrá una audiencia en la corte en enero.

“Eddie y Melanie han establecido carreras en la industria del entretenimiento. Desafortunadamente, los ingresos de Melanie se han reducido drásticamente, por lo que debe considerar modificar la manutención de los hijos por primera vez ”, continuó su abogado.

La medida se produce después de que las cifras contables del año pasado mostraran que Mel y sus ex compañeras de banda Spice Girls, Emma Bunton, Geri Horner y Mel C ganaron cada una alrededor de US$ 4 millones por sus shows de reunión de Spice Girls en 2019.

Pero la batalla de Mel B por el divorcio con Stephen Belafonte, ha hecho mella enorme en su cuenta bancaria.

Un acuerdo firmado con Eddie en 2009 le dio a Mel la custodia exclusiva de su hija Angel, y dispuso que la estrella de Beverly Hills Cop le pagara a Mel US$ 26,000 por mes en manutención de menores más costos adicionales de seguro médico y educación.