Eugenia ‘La China’ Suárez es víctima de robo en Chile

La estrella del cine argentino fue sorprendida por una pareja de asaltantes en la ciudad de Santiago.

Eugenia ‘La China’ Suárez pidió ayuda tras ser víctima de un robo en un elevador de un centro comercial de Santiago de Chile, donde acudió con sus tres hijos.

La actriz argentina narró cómo una sospechosa pareja subió al ascensor, los dos sin mascarilla, por lo que el hombre dijo que uno de los dos se bajara por motivos de seguridad, y la chica fue quien salió: “ella se bajó y me empujó, me distraje, me pareció raro el empujón, después me fijé y me había robado la cartera. Grité y la gente de seguridad apareció pero minutos después, porque si hubiese habido alguien ahí probablemente la hubiesen agarrado”.

“Hay que ser muy mala para robarle a alguien con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”, dijo Suárez en sus Historias de Instagram, y pidió que si alguien se encontraba alguna identificación suya, se pusiera en contacto con ella.

La actriz se encuentra en Chile acompañando a su esposo, el también actor Benjamín Vicuña, quien está realizando en ese país un proyecto de trabajo.