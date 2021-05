Estrella de TikTok admite obsesión por Kourtney Kardashian y Travis Barker

Addison Rae dice estar ‘obsesionada’ con Kourtney Kardashian y Travis Barker, por ser muy “lindos”.

Addison Rae está “obsesionada” con la relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker. La estrella de TikTok de 20 años piensa que su amiga ha encontrado una pareja igualmente “asombrosa” en el baterista de Blink-182, con quien se vinculó románticamente por primera vez en enero – y cree que la pareja es muy “linda”.

Ella dijo efusivamente a ‘Entertainment Tonight’: “Estoy obsesionada. Estoy obsesionada. Amo a Kourtney y amo a Travis, ambos son personas increíbles y les deseo lo mejor, son tan lindos”.

Addison apareció en la temporada más reciente de ‘Keeping Up With the Kardashians’ y, después de enseñarle a la hermana de Kourtney, Kim Kardashian West, un baile de TikTok, la estrella de 40 años estaba muy feliz de compartir algunos consejos sobre la fama y la vida siendo el centro de atención con la influencer.

Addison dijo de Kim: “Ella me dio un gran consejo. Creo que toda la familia siempre ha sido tan dulce conmigo y tan cariñosa, simplemente dándome consejos sobre cómo mantener el ánimo en alto, especialmente en los momentos difíciles que vienen con , ya sabes, algunas veces estar bajo presión en el centro de atención.

“Pero todos son increíbles, amo mucho a la familia Kardashian”.