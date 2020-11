Mel B se declarará en quiebra si juez la obliga a pagar a su ex

La ex Spice Girl debe pagar US$500 mil a su exmarido Stephen Belafonte por costos legales de su divorcio.

Mel B ha afirmado que se declarará en quiebra si se le ordena pagar US$500,000 dólares a su exmarido Stephen Belafonte.

Un juez de Los Ángeles ordenó a la estrella de las Spice Girls que cubriera US$ 400,000 en honorarios legales y US$ 100,000 en honorarios contables para su ex luego de su divorcio en 2017, pero aparentemente ha pedido al juez Mark Juhas que reduzca los fondos debido a sus propias dificultades financieras.

Según MailOnline, Mel le dijo al Tribunal Superior de Los Ángeles en una declaración escrita: “Seré efectivamente insolvente y con toda probabilidad tendré que declararme en quiebra”.

“Simplemente no tengo la capacidad de pagar una suma tan exorbitante”, agregó, y la estrella aparentemente afirmó que no pudo trabajar durante la pandemia de coronavirus.

Esto ocurre después de la noticia de que Mel le ha pedido a Eddie Murphy un aumento en la manutención mensual de US$ 26,000 que paga por su hija Angel, de 13 años.

Comparte a su hija mayor Phoenix, de 21 años, con su exmarido Jimmy Gulzar, y su hija Madison, de 9, con Belafonte.