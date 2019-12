Mel C quiere que las Spice Girls se presenten en ciudades de todo el mundo

La cantante dijo en entrevista que le gustaría que la banda se presente en ciudades que nunca han visitado.

Mel C quiere que las Spice Girls realicen una gira mundial por lugares que nunca antes han visitado.

El icónico grupo de chicas se reunió para una gira por Reino Unido e Irlanda a principios de este año, pero hasta ahora no han reservado más fechas, a pesar de que Mel B le dijo a sus fans que querían viajar por Australia.

En una entrevista con el presentador del programa de chat de Reino Unido Graham Norton, Mel, cuyo nombre completo es Melanie Chisholm, dice que si fuera por ella, recorrerían el mundo y reservarían algunos conciertos en ciudades inusuales que la banda nunca había visitado durante su apogeo de la década de 1990.

“No puedo hablar por todas, pero me encantaría hacer más, y me encantaría llegar a territorios a los que nunca fuimos con un gran show en vivo”, explica durante el chat, que se transmitirá por BBC One en la véspera de Año Nuevo. “Todas tienen carreras e hijos y esposos, así que esto está en el aire por ahora”. No hay planes.

Una fuente cercana al grupo dijo que las dos Mels (Mel B y Mel C) y Emma Bunton estaban ansiosas por continuar su gira, pero el cuarto miembro, Geri Horner, se mantiene firme ya que no quiere pasar demasiado tiempo lejos de sus hijos Bluebell, de 13 años, y Montague, de dos.

“Todas se divirtieron mucho y saben que hay una gran demanda fuera de Reino Unido”, explicó la fuente. “A Geri le encantó la gira, pero fue muy difícil para ella y realmente siente que tres noches en el estadio de Wembley es la manera perfecta de terminar”.

“Ella realmente no quiere estar lejos de sus hijos por largos períodos y simplemente siente que tal vez no valga la pena”.