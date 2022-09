Mel C revela que fue agr3dida s3xualment3 antes de un concierto de las Spice Girls

La cantante está lanzando su libro biográfico en donde revela esa y otras situaciones…

Melanie Chisholm, también conocida como Mel C, habló sobre la experiencia de ser agr3dida s3xualmente antes de su primera actuación en vivo con las Spice Girls en 1997, en su nuevo libro de memorias, «Who I Am: My Story», que será lanzado oficialmente el 27 de septiembre.

Ella decidió compartir por primera vez su historia para lograr lidiar con ello:

“Estábamos en Estambul, hicimos dos shows allí y nunca antes habíamos hecho un concierto de larga duración, así que obviamente habíamos ensayado durante semanas, pruebas de vestuario, maquillaje… Todo estaba conduciendo hacia el pináculo de todo lo que siempre quise hacer y siempre quise ser. Y lo que me pasó lo enterré de inmediato porque había otras cosas en las que concentrarme. No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso. Como no me ocupé de eso en ese momento, me doy cuenta de que permití que eso quedara enterrado durante años y años y años”, señala.

Mel C revela que eso pasó cuando tenía 23 años. Ella compartió que si bien el acto de violencia la “afectó”, enterró el problema debido a que estaba “en un ambiente en el que te quitas la ropa con este profesional”, lo que parece implicar que la persona que la agr3dió trabajaba en la industria del entretenimiento.

Afirma que ‘el proceso de escribir su autobiografía la ayudó a despertarse a la experiencia’, antes de decidir que era “realmente importante para mí decirlo y finalmente lidiar” con lo que sucedió.