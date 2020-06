Mel Gibson acusa a Winona Ryder de mentir y asegura no haber dicho expresiones de odio

Ryder intenta revivir una antigua acusación contra Gibson, que él ya había rechazado en su momento.

Winona Ryder acusa nuevamente a Mel Gibson de hacer comentarios antisemitas, y también homofóbicos hacia la comunidad gay.

La actriz en 2010 ya había revelado a la revista CQ unas declaraciones muy polémicas del actor durante una reunión ocurrida a mediados de los 90’s, y ahora vuelve a recordarlas en entrevista con el diario The Sunday Times.

“Mel estaba fumando un cigarrillo, cuando de repente dijo a mi amiga que es gay: ‘¿entonces me voy a contagiar de sida?’, luego en relación a los judíos me preguntó: ‘Tú no andas esquivando hornos ¿verdad?’”, sabiendo que ella profesa la religión judía, y años después Gibson intentó disculparse con ella por lo que había dicho.

Otro hecho que pone a Gibson en el ojo del huracán fue en 2006, cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad, y en la discusión con los oficiales dijo: “Los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo”.

El actor sin embargo, niega que él sea antisemita y homofóbico, y a través de un comunicado niega lo dicho por Winona Ryder: “Esto es 100% falso, mintió sobre eso hace más de una década cuando habló con la prensa, y ahora también está mintiendo al respecto”.

En cuanto a sus declaraciones en ese incidente con la policía comentó: “Quiero pedir expresamente perdón a cada persona de la comunidad judía por cada palabra ácida y dañina que dije a un oficial, soy un hombre público y sé que mis palabras tienen peso. El odio sea cual sea, va contra mi fe. Estoy tratando de comprender de dónde surgieron estas palabras odiosas que salieron en un momento de locura”.