Melanie Carmona padece Covid, según lo ha revelado su padre Arturo Carmona

La joven cantante y modelo ha contraído el virus a pesar de estar vacunada, y pide a todos seguirse cuidando.

Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal con Arturo Carmona, se ha contagiado de Covid-19, así lo ha confirmado su propio padre Arturo Carmona.

Como parte de la descripción del video en el que aparece Melenie, 22 años, interpretando un fragmento del tema “All by myself”, el exfutbolista expresó sus deseos por ver a su hija recuperada del COVID-19.

“¡¡Ella, ella es mi hija!! ¡¡¡Y yo soy el papá más orgulloso del mundo!!! Aquí solo una probadita más de su talento. ¡Te Amo mi niña hermosa! ¡¡¡Melenie ya sal pronto del covid!!”, escribió el también actor.

También se puiede leer el mensaje que dejó Melanie, con el que compartió sus deseos de poder convivir nuevamente con su papá: “Te amo papiiiii ya te quiero abrazar“.

Carmona entonces le pidió seguirse cuidando para poder reunirse lo más pronto posible.

“¡¡A seguirse cuidando mi amor!! Vas a salir pronto y te voy a abrazar muy fuerte y no te voy a soltar!! TE AMO MI NIÑA HERMOSA“, añadió.

En sus historias de Instagram, la hija de Alicia Villarreal confesó que ya había sido vacunada antes de contraer el virus por lo que aprovechó para pedirle a sus seguidores que se sigan cuidando.

“Oigan la vacuna no te hace inmune. La vacuna es para que no te den síntomas fuertes, o sea para que no te mueras en pocas palabras“, puntualizó.