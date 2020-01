Memo del Bosque ya se recupera en casa tras un mes hospitalizado

View this post on Instagram

Amigos , familia,la salud de Memo está estable,,recuperándose poco a poco en casa, después de aproximadamente 30 días en el hospital ,, su cuerpo a respondido muy bien al transplante y sus células van cada día tomando más fuerza!!!! Agradecemos infinitamente todas sus oraciones y muestras de cariño ,, han sido fundamentales en este proceso tan difícil,, los amamos y bendecimos ,, Gracias ✨🙏🏻,,✨seguimos adelante y siempre de la mano del creador supremo del cielo y la tierra,, DIOS dador de vida!!! #fe #esperanza #amor #gratitud #diosesbueno #vamosmemo @memodelbosquetv ❤️ #tbt