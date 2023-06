Meses antes de morir Tina Turner lamentó no haberse cuidado más

La cantante padecía de varios problemas de salud al momento de su muerte…

El ex asistente de la fallecida cantante Tina Turner señaló que ella murió después de una larga batalla contra una enfermedad.

Aunque no señaló la verdadera causa de su muerte, hace unos meses la artista lamentó en sus redes sociales el no haber cuidado mejor de sus riñones, algo que le puso en «gran peligro», dijo.

La legendaria cantante habló sobre sus problemas de hipertensión, presión arterial alta y problemas renales en una publicación del 9 de marzo en su página de Instagram.

En ese momento, Tina admitió… “Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad que necesito a diario, durante toda la vida, terapia con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible».

Tina reveló que le diagnosticaron hipertensión allá por 1978. En aquella ocasión dijo que «no le importaba mucho» y que «realmente no trató de controlarla».

Ella dijo que descubrió que sus riñones habían perdido el 35% de su función después de su accidente cerebrovascular de 2009.

La cantante tuvo que comenzar la diálisis para sobrevivir y admitió que era «deprimente estar conectada a una máquina durante horas». Tuvo suerte de recibir un trasplante de riñón en 2017 de su segundo esposo, Erwin Bach.

Después de su trasplante de riñón, Tina dijo que su cuerpo trató de rechazar el órgano y, como resultado, a menudo la hospitalizaban. Sentía náuseas y mareos, tenía problemas de memoria.