“Mi corazón es tuyo” : Megan Fox a Machine Gun Kelly en Instagram

La estrella de Transformers se puso romántica con su actual pareja y lo grita en las redes sociales.

La actriz Megan Fox se puso romántica en una nueva publicación en Instagram.

El miércoles, la actriz usó la aplicación para compartir imágenes y videos, y compartió una foto de ella y el rapero Machine Gun Kelly, informa el diario Metro.

“Dolorosamente hermoso chico. Mi corazón es tuyo”, subtituló la imagen en blanco y negro.

La pareja se vinculó por primera vez en mayo, luego de la separación de Megan de su esposo Brian Austin Green.

Megan y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de su próxima película, “Midnight In The Switchgrass”.

Durante un podcast, Megan había dicho: “Pensé: ‘¿Quién va a interpretar este papel?’ Y me dijo: ‘Oh, acabamos de contratar a Machine Gun Kelly’, e inmediatamente dije: ‘Uh oh’ . ‘Porque sabía que podía sentir que me iba a pasar algo salvaje de esa reunión, pero aún no estaba segura de qué. Simplemente sentí, en el fondo de mi alma, que algo iba a salir de eso. Entonces, nos conocimos en el set “.

“En lugar de un alma gemela, una llama gemela a una alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para poder dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato ”, agregó.