Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, es acusado de robo

El actor le habría robado una chaqueta de 90 mil pesos al presentador Pedro Montiel…

El actor Michel Duval, hijo de la reconocida actriz Consuelo Duval, se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalado por el presentador y experto en moda Pedro Montiel de haberse quedado con una chaqueta de la marca Fendi valuada en más de 4 mil dólares. El presunto incidente habría ocurrido en 2017, durante la relación sentimental que Duval mantenía con la actriz Carolina Miranda.

Según el relato de Montiel en el programa ‘Chisme TV’, la chaqueta fue olvidada por él en un antro, y tras solicitar que se la guardaran, no pudo recuperarla.

«Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos», contó.

“Termina Michel con Caro y después le digo: ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel’. Pídesela, él se quedó con tu chamarra”, detalló el experto.

Montiel afirmó que, al encontrarse con Duval en un evento, le solicitó la prenda de vuelta, pero el actor no se mostró seguro de tenerla.

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. [Me responde] ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy mamado. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Él responde) ‘sí, déjame checarlo’. La chamarra cuesta 90 mil pesos”, relató.

La controversia se intensificó cuando Montiel aseguró que Duval fue visto utilizando la chaqueta en un evento de moda de la revista Estilo DF.

“Él la tiene. En el evento de Estilo DF la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo de mala educación ir a pedírsela en ese momento. Debí de haberlo hecho, después no sé qué pase porque de que tiene mi chamarra, sí la tiene”, enfatizó.

Michel Duval responde a las acusaciones

En contraparte, durante una entrevista en el mismo programa, Michel Duval ofreció una versión diferente de los hechos, asegurando que fue Pedro Montiel quien le prestó la chaqueta.

“Qué locura que una prenda sea tema de conversación. […] Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro creo que me la prestó. Nos la llevamos a su casa [de Carolina Miranda] y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé dónde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex. Pero nada, no tengo comentarios… creo que él tiene todas las bases para seguirla buscando, yo no me voy a desvivir por algo así”, concluyó el actor.