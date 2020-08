Miguel Bosé sigue con teorías conspirativas acerca de la vacuna contra el Covid-19

El cantante asegura que una eventual vacuna “es todo un plan de una élite dominante para reducir la población mundial”.

Miguel Bosé vuelve a pronunciarse en contra de la vacuna contra el Covid-19, pues asegura que es todo un plan de una élite dominante para reducir la población mundial.

“Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la Alianza España-Bill Gates”, escribió el pasado 9 de junio, y el 25 de julio lanzó este mensaje en Twitter: “Escuchen y vean esto. Fíjense en el lenguaje corporal y en la falta de argumentos. Pretende que la humanidad sea su laboratorio personal. Este señor está mal, muy mal, y hay que pararle los pies, despertad y difundid”, compartiendo el link de un video donde Bill Gates habla de los posibles efectos secundarios de la vacuna.

También Bosé expresó su indignación por la próxima entrega del premio Princesa de Asturias a GAVI, la asociación internacional público-privada que mejora el acceso de la vacunación en países en desarrollo: “¡Vergüenza, vergüenza, Vergüenza! Gobierno pelele de Soros y Gates ¡Vergüenza!”.