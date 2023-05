Mike Tyson revela problema de salud de Jamie Foxx: ‘No se siente bien’

El exboxeador habló de la emergencia médica que sufrió el actor…

Mike Tyson pudo haber revelado sin querer el verdadero problema de salud que afectó a Jamie Foxx, quien aún no reaparece en las redes sociales para aclarar la emergencia médica que padeció.

Durante su aparición en el ‘PBD Podcast’, el ex boxeador profesional sugirió que el actor había sufrido un derrame cerebral.

«No se siente bien. Dijeron que fue un derrame cerebral», dijo Mike en el programa, pero rápidamente trató de corregir lo que dijo. «No tengo idea de lo que le pasó».

Pero Tyson terminó reflexionando sobre la mortalidad por el problema de salud de Jamie:

«Oye, escucha, no podemos anticipar nuestro próximo aliento. No sabemos cuándo vamos a morir… Después de que nos hayamos ido, pueden pasar estas cosas malas», comentó.

El ex campeón mundial de peso pesado también encuentra extraño que la familia de Jamie sea tan reservada sobre su condición actual: «Si no lo sabemos hasta ahora, [es porque] no quieren que lo sepamos», reconoció.

Sobre la noticia de que Jamie Foxx lo interpretará en una próxima serie biográfica sobre él, el ex boxeador dijo que el proyecto está en el aire debido a la situación médica del actor de 55 años.