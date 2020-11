Miley Cyrus admite que “falló en la sobriedad” durante la pandemia

La cantante dijo que para ser completamente honesta “durante la pandemia caí y me sentí realmente mal”…

Miley Cyrus ha revelado que ahora lleva dos semanas sobria después de ‘caer’ durante la pandemia de Covid-19.

La cantante de Wrecking Ball, de 28 años, ha hablado de su relación con la sobriedad durante la crisis del coronavirus.

Hablando en New Music Daily de Apple Music, Miley le contó a Zane Lowe cómo había luchado en el encierro.

Según People, Miley dijo: “Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia me caí y me sentí realmente mal … y nunca me sentaría aquí y diría: jodidamente sobria”.

“No lo hice, me caí y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento”.

La cantante de Midnight Sky luego explicó cómo se las arregló para no consumir más alcohol.

Miley explicó: “No tengo problemas con la bebida”.

“Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel”.

Ella agregó: “Soy muy disciplinada. Por eso nunca es fácil, pero es bastante fácil para mí estar sobria o entrar y salir de la sobriedad porque es como el día en que ya no quiero hacerlo. , Yo no.”

Miley también habló sobre por qué sus 27 años en la Tierra eran importantes para ella, considerando que era la edad a la que murieron artistas como Kurt Cobain y Amy Winehouse.

“Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque perdimos muchos íconos a los 27”, señaló.