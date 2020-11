Millie Bobby Brown está en nuevo proyecto con Netflix

La actriz protagonizaría la película de género fantástico que se titula ‘Damsel’.

Millie Bobby Brown ya tiene en puerta otro nuevo proyecto para Netflix, y se trata de una película de género fantástico que se titula ‘Damsel’.

La joven estrella será dirigida por el cineasta español Juan Carlos Fresnadillo, interpretando a la princesa ‘Elodie’, quien en la historia ella cree que se casará con el príncipe ‘Henry’, pero descubre que en realidad va a ser sacrificada por un dragón.

Millie Bobbie Brown viene de estrenar en Netflix ‘Enola Holmes’ , historia de detectives situada en el siglo XIX, además tiene como próximo estreno en 2021 la película ‘Godzilla vs Kong’, una secuela de la exitosa ‘Godzilla: King of the Monsters’.