Millie Bobby Brown quiere aprender a surfear. A la actriz de 16 años le encanta pasar tiempo al aire libre, pero nunca ha intentado ese deporte y cree que sería algo que realmente disfrutaría cuando visite sus playas favoritas.

Millie dijo a la revista HELLO!: “Me encanta el océano y las olas, pero nunca he aprendido a surfear, así que creo que me gustaría aprender a surfear”.

“Además, mi lugar favorito en el mundo es Australia, así que sería genial intentar surfear allí”.

La actriz de ‘Stranger Things’ desea tener más tiempo para irse de vacaciones, pero cuando se va de vacaciones, le gusta pasar “tiempo de calidad” con su familia y conocer la vida salvaje local.

Cuando se le preguntó con qué frecuencia se va de vacaciones, dijo: “No tan a menudo como me gustaría con el trabajo y la escuela, pero mi familia y yo ahora hacemos viajes especiales donde podemos ir a algún lugar y pasar tiempo de calidad juntos”.

“Tratamos de que sea un lugar que sea realmente interesante para todos nosotros para que podamos explorar y también relajarnos”.

“En vacaciones, me gusta relajarme realmente. Escuchar música, leer un poco. Pero también me encanta estar afuera y aventurarme un poco, para ver todas las cosas que son exclusivas de los lugares que visito. Lo que más me gusta es conoce a los animales que viven allí “.

El estilo personal de Millie ha ido cambiando regularmente a medida que envejece y se hace más madura, y le encanta el hecho de que puede experimentar con cualquier aspecto que quiera.

Ella dijo: “Mi estilo cambia cada año. Soy joven y siento que, a medida que maduro, lo que amo y cómo me gustaría expresarme evoluciona junto a mí”.

“Entonces diría que mi estilo cambia para expresar en el exterior cómo me siento en el interior”.

“Gravito hacia una mezcla de marimacho y femenino porque no creo que sea necesario ser uno u otro”.

“Me encanta el hecho de que, como mujeres modernas, podemos ser tantas cosas como queramos, sin sentirnos confinadas”.