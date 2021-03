Milo Ventimiglia está feliz por el nuevo papel de mamá de Mandy Moore

Ventimiglia interpreta al esposo de Moore en la popular serie de Amazon Prime, This is Us.

La estrella de This is Us, Mandy Moore, debutó el mes pasado como madre y su compañero de serie, Milo Ventimiglia confesó que está verdaderamente feliz por su coprotagonista en su nuevo papel de mamá.

Los actores interpretan a la pareja casada Jack y Rebecca Pearson en el drama familiar, exhibido en Latinoamérica por el canal Fox, y Milo ha dicho que es “emocionante” saber que Mandy ha dado la bienvenida a su primer hijo, un bebé llamado Gus, con su esposo Taylor Goldsmith:

“Es emocionante saber que es mamá porque necesitamos mamás como ella en el mundo. Necesitamos personas como Mandy y su esposo, Taylor, para criar niños. Son personas buenas y sólidas, y su hijo es hermoso. Creo que tendrá una vida maravillosa. Es emocionante, realmente emocionante. Estoy feliz por ella”, comentó el actor.

Milo, de 43 años, también reveló a la revista US Weekly que él y Mandy han ‘intercambiado muchos mensajes [y] un poco de FaceTimed’ desde la llegada del bebé.

“En un momento, creo que definitivamente se sintió un poco desconectada del trabajo. Pero le dije: ‘Oye, este es en gran medida tu programa. Más que nunca.'”.