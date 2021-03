Kris Jenner dice que vida al lado de Corey Gamble “es maravillosa”

La matriarca de la mediática familia Kardashian dice que Gamble es su ‘sistema de apoyo increíble’.

En la nueva entrevista que concedió a la revista WSJ del diario The Wall Street Journal, Kris Jenner também habló de su novio Corey Gamble, a quien reconoció como su ‘sistema de apoyo increíble’.

La matriarca de la familia Kardashian-Jenner, de 65 años, aseguró que la vida al lado de Corey es maravillosa, porque él es una persona muy generosa, que no deja de darle ‘fuerza’ cuando ella necesita.

“Es el mejor tipo, y es simplemente un sistema de apoyo increíble para mí, y realmente me da mucha fuerza y perspicacia. Es una gran caja de resonancia. Y ama a mis hijos y a mi mamá, y ellos lo aman a él. “, señaló.

Corey, quien comenzó a salir con Kris solo un año después de ella separarse de Caitlyn Jenner, ya obtuvo el sello de aprobación de los hijos de Kris, incluida su hija menor, Kylie Jenner, quien anteriormente lo describió como una ‘persona increíble’.

Durante un episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’ el año pasado, Corey le dijo a Kylie: “Es una bendición que estés aquí, porque cuando no estás aquí, no es lo mismo, y lo digo en serio en la vida real. Sin ti, todo está jodidamente apagado”.

Y Kylie luego dijo en confesionario: “Amo a Corey. Creo que es una persona increíble, creo que trata a mi madre de manera increíble y me ha ayudado a navegar por la vida, y realmente aprecio sus consejos. Siempre ha sido un buen, buen chico”.