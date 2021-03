Scarlett Johansson no sabía que hacer cuando comenzó la pandemia

La actriz se sentía en una ‘experiencia extracorporal’ cuando se produjo el bloqueo por la crisis de salud.

En una nueva entrevista a la revista The Gentlewomen, Scarlett Johansson confesó que cuando empezó la pandemia, ella no sabía qué hacer, y afirma que sintió como que estuviese teniendo una ‘experiencia extracorporal’ cuando se produjo el bloqueo durante la crisis de salud.

La actriz confiesa que se quedo ‘completamente desconcertada’ cuando el mundo se cerró repentinamente frente a ella.

“Estaba un poco desconcertada. No sé, estaba teniendo una experiencia extracorporal … Al principio, estaba haciendo toda esta mierd* que todo el mundo estaba haciendo, como, empezaré a aprender a tocar la guitarra … lo que sea. Entró el pánico. Y luego esas cosas se desvanecieron, y me di cuenta de que en realidad existo bastante bien en este espacio. Me doy cuenta de que no tengo que estar en constante movimiento para sobrevivir, creo. Siempre he tenido este miedo de, ¿y si todo se va, qué será de mí? Es este gran miedo a lo desconocido, y ahora hemos vivido así durante algún tiempo… todavía estás vivo. De todos modos, probablemente se deba al miedo a la muerte”, comenta.

Y Scarlett admite que su hija jugó un papel importante en hacerla sentirse bien durante el lockdown.

“Eventualmente tienes que aceptar que esto va a tomar el tiempo que va a tomar y yo tenía que estar ahí para mi hija, obviamente, de inmediato, como todos los padres. Eso es muy básico”.

Scarlett afirmó que en algún momento volverá a trabajar, pero preferiría esperar hasta que pase la pandemia.

“Simplemente no puedo trabajar. No creo que las condiciones que se requieren para trabajar en este momento sean condiciones en las que pueda trabajar cómodamente. Prefiero esperar hasta poder trabajar en un entorno en el que podamos estar conectados entre nosotros. Sé que la gente está feliz de tener un trabajo. Afortunadamente, no tengo esa urgencia”, reconoció.