Miranda Kerr pierde a su abuela dos semanas después de la muerte de su abuelo

Han sido un par de semanas tristes para Miranda Kerr. La modelo de 37 años reveló en su Instagram el martes (2) que su querida abuela falleció, menos de dos semanas después de perder a su abuelo.

“Mi querida Nan falleció la semana pasada el 27 de febrero. Nan, no hay palabras para describir lo agradecido que está mi corazón por ti.”, escribió al compartir algunas fotos de la entrañable mujer.

“Eres el corazón de nuestra familia. Tú eres la razón por la que todos somos tan cercanos. Tu eres la razón por la que tenemos fe. Tu eres la razón por la que todos somos descarados. Has puesto un brillo en todos nuestros ojos. Has traído tanta luz y amor a este mundo a través de todos los que has conocido. Todos los que te han conocido han sido animados por tu presencia”, señaló emocionada.

Miranda continuó: “Tu eres la razón por la que soy quien soy. Me has enseñado a amar, cuidar, cocinar, tener fe, tener gracia, vestirme, cuidarme a mí misma, a mi esposo y a nuestros hijos. También me enseñaste a orar, a encontrar el humor y a tener compasión. Eres nuestra brújula y seguirás siendo esa brújula para mí y para nuestros hijos por el resto de nuestras vidas. Gracias Nan por ser todo lo que una niña podría desear de una abuela, y mucho más. Por favor, sepa que nunca podría haber sido quien soy sin ti, tu amor, tu influencia y tu apoyo. Soy quien soy gracias a ti y prometo llevar tu legado, tu amor y tu luz en este mundo mientras viva”.

El fallecimiento de la abuela de Miranda se produce solo una semana después de que la modelo anunciara que su familia había enterrado a su abuelo el 14 de febrero.

“Hoy dejamos descansar el cuerpo de mi abuelo, pero su espíritu seguirá viviendo a través de nuestra familia y todos los que amaba”, escribió Miranda en ese momento.

“Seguirás viviendo a través de mí, de nuestros hijos y de toda nuestra familia”, concluyó Miranda en su mensaje a su abuela. “Su amor, bondad y generosidad de espíritu nunca serán olvidados. Hasta que te vea en el cielo, debes saber que siempre serás mi sol. Dale un gran abrazo a Pa de mi parte. Los amo a los dos más de lo que las palabras podrían expresar”.

La modelo no ha dado detalles de cómo murieron sus abuelos.