Mischa Barton denuncia que había un ambiente de trabajo tóxico en The O.C.

La actriz dice que siendo una mujer joven, el acoso de algunos hombres del set “se volvió insoportable”.

Misha Barton reveló después de 15 años, la verdadera razón de su salida de la serie ‘The O.C.’, cuyo personaje muriera sorpresivamente de un accidente, dejando a sus fans muy desconcertados.

La actriz declaró a E! News: “Había personas que eran realmente malas conmigo, no era el ambiente de trabajo ideal para una joven sensible que necesita confianza”, revelando que el acoso por parte de algunos hombres en el set se volvió insoportable.

Misha tenía 20 años cuando dio vida a ‘Marissa Cooper’, quien murió de un accidente automovilístico, desapareciendo drásticamente de la historia.

“Siempre me sentí avergonzada de hablar de lo que realmente sucedía detrás de escena, siempre he sido muy reservada y muy consciente de los sentimientos de la gente. Sentí que era lo mejor para mí y para mi salud, y sobre todo en términos de no sentirme realmente protegida por mis compañeros o el equipo de entonces”.