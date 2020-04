Muere a la edad de 52 años la estrella de Chernobyl Diaries, Dimitri Diatchenko

Se cree que el actor murió el lunes por la noche o temprano el martes por causas aun desconocidas.

La estrella de Chernobyl Diaries, Dimitri Diatchenko, murió inesperadamente a la edad de 52 años.

Los familiares del actor contactaron a la policía en Daytona Beach, Florida, el miércoles y les pidieron a los oficiales que realizaran un chequeo de bienestar luego de no recibir noticias de su familiar, quien acababa de celebrar su cumpleaños el 11 de abril.

Los policías encontraron que Diatchenko no respondía en su casa, donde se cree que murió tarde el lunes por la noche o temprano el martes.

El médico forense local está investigando su causa de muerte, pero según TMZ, no había signos de violencia y no hay razón para creer que estaba relacionada con el coronavirus.

El nativo de San Francisco, California, marcó su debut en la gran pantalla en G.I. de Ridley Scott. Jane en 1997, y luego consiguió papeles de televisión en series como Timecop, Walker, Texas Ranger, Alias, Criminal Minds y Burn Notice.

Los otros créditos de actuación de Diatchenko incluyeron Sons of Anarchy, How I Met Your Mother y 2 Broke Girls, pero quizás será mejor recordado por interpretar al guía turístico Yuri en la película de desastre de 2012 Chernobyl Diaries.

También apareció en películas como Get Smart e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.