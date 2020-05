Muere a los 66 años la cantante icono del Soul Betty Wright

La cantante estadounidense murió este 10 de mayo, según reveló su familia. Las causas han sido omitidas.

La cantante estadounidense Betty Wright, reconocida por ser una de las máximas exponentes del soul, ha muerto a la edad de 66 años en la ciudad de Miami, Florida.

El pasado 2 de mayo, la también cantante Chaka Khan pidió oraciones por su hermana por medio de sus redes sociales. Ahora, su muerte ha sido confirmado por su sobrina, informa TMZ.com.

Su éxito más reconocido lo dio a conocer a sus 18 años. “Clean Up Woman”, de 1971, la catapultó para que luego llegaran “Tonight Is the Night”, “Shoorah! Shoorah!”, “Let Me Be Your Lovermaker” o “Where Is the Love?”, con la cual logró conseguir un premio Grammy en 1975.