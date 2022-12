Muere Pelé a los 82 años

El futbolista falleció debido a complicaciones del cáncer de colon, el cual le fue diagnosticado en 2021…

Brasil, el mundo y el fútbol perdieron hoy a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: Pelé, el mayor ídolo de su historia.

El exjugador cuyo nombre real era Edson Arantes do Nascimento, falleció hoy a los 82 años, luego de un período de hospitalización en el hospital Albert Einstein, en São Paulo, en donde luchaba contra el cáncer.

Pelé sucumbió a las complicaciones del cáncer de colon y murió de falla orgánica múltiple, según la prensa local. Deja a seis hijos.

Pelé ingresó en el hospital el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia.

Según el portal UOL, en su último boletín médico difundido el 21 de diciembre, los médicos señalaron que el cáncer de colon había avanzado y que el riñón y el corazón de Pelé requerían atención.

El hospital confirmó su deceso a las 15:27 horas de hoy 29 de diciembre.

El velatorio de Pelé tendrá lugar en Vila Belmiro, el estadio que fue su casa durante 18 años. Será enterrado en el Memorial Necrópolis Ecuménica, en Santos, donde el Rey del Fútbol tenía un espacio reservado desde 2003.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i