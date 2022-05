Nadie más podrá usar vestidos con valor histórico en eventos

Eso fue debido a la polémica con Kim Kardashian y el vestido de Marilyn Monroe…

Kim Kardashian lució en la última Met Gala un look icónico: el sexy vestido que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantarle el ‘Happy Birthday’ a John F. Kennedy en el Madison Square Garden. Aunque dio mucho de qué hablar, muchas personas se mostraron totalmente en contra de que la empresaria haya utilizado una pieza tan icónica e importante de la historia de Hollywood para un evento como este.

Algunos expertos conservadores en el tema afirman que el vestido nunca debería haber salido del museo, y mucho menos que alguien más lo usara.

Y después de tanta polémica que esto generó, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) anunció la prohibición, para los próximos eventos, de que las celebridades usen vestidos históricos.

Aunque el vestido de Monroe no ha sido alterado, usar el vestido solo ha enojado a los jueces más conservadores de la industria de la moda.

Ahora el Consejo Internacional de Museos cambiará sus estatutos para prohibir el uso de piezas irrecuperables, y así lo confirmó en un comunicado:

“La ropa histórica no debe ser usada por nadie, ni por personajes públicos ni privados. Es mejor prevenir el daño que curar. Un mal trato puede destruir un objeto para siempre”, dijo la organización.

Además, ICOM detalló que el uso del vestido fue incorrecto porque, en ese momento, Monroe no usaba bragas con el vestido para que pareciera que estaba desnuda, algo que Kardashian definitivamente no hizo, ya que el vestido estaba hecho a medida para Marilyn en 1962, sin mencionar que la seda con la que se hizo la pieza ya no existe, por lo que cualquier daño en el vestido sería irreparable.