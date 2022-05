Abogada de Johnny Depp le recuerda a Amber Heard por qué el actor no la mira

Camille Vasquez explicó durante el juicio el motivo por trás de la decisión del actor…

El juicio por difamación en el caso “Johnny Depp vs Amber Heard” está programado para concluir el 27 de mayo, y hasta ese día será difícil ver al actor Johnny Depp mirando a su ex esposa en la corte. Eso es porque la ex estrella de “Piratas del Caribe” juró nunca más volver a mirarla en toda su vida, después de una pelea que tuvieron hace unos años.

Quien hizo recordar a Amber esta frase del actor, fue su abogada, Camille Vasquez. Durante su contrainterrogatorio esta semana, cuestionó si la actriz sabía por qué Johnny no hizo contacto visual con ella hasta el momento. Amber dijo que no sabía.

Luego, Camille le recordó una pelea que tuvieron los dos mientras reproducían una grabación de audio donde, molesto, Depp le hizo una promesa a Amber Heard en una habitación de hotel en San Francisco en 2016, diciéndole: “No volverás a ver mis ojos”. Y cumplió su palabra.

“Él no te va a mirar, ¿verdad?”, pregunta la abogada de Depp.

“No puede”, respondió Heard.

“Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no ​​te mira. Te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿verdad?”

Amber Heard respondió: “No recuerdo eso”.

Luego, Vasquez reprodujo la grabación de audio de la reunión final de Heard y Depp, que tuvo lugar en un hotel de San Francisco en el verano de 2016, después de que ella solicitó el divorcio y presentó una orden de restricción contra él.

Heard intentó abrazar a Depp, pero él se negó: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”, dijo Amber entre lágrimas. Depp la rechazó.

“No soy nada para ti y siempre seré nada para ti”, dijo Depp. “No volverás a ver mis ojos”, comentó cuando ella trató de quitarle las gafas oscuras que usaba.

En ese momento, el actor estaba furioso porque ella, después de haber pedido a la corte una orden de alejamiento en su contra, fue tras él para una ‘despedida’.