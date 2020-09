Naomi Campbell es demandada por su ex millonario Vladislav Doronin

El multimillonario de origen ruso asegura que Campbell le debe dinero y que posee pertenencias suyas por millones.

Vladislav Doronin está demandando a su ex novia, la supermodelo Naomi Campbell, por millones de dólares en un nuevo proceso legal.

En documentos judiciales obtenidos por TMZ, el empresario multimillonario, que salió con Naomi de 2008 a 2013, alega que la estrella se niega a devolver una suma que le prestó a lo largo de los años.

Naomi Campbell, Vladislav Doronin

Aunque la cantidad exacta no está clara, él también afirma que ella tiene algunas pertenencias suyas no especificadas, por un valor de más de US$ 3 millones.

Vladislav ganó su fortuna como desarrollador inmobiliario internacional y es el propietario y presidente de Aman Resorts.

Naomi aún tiene que responder públicamente a la presentación legal.