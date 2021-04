Naomi Scott quería dedicarse a la música

La actriz de ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Aladdin’ admitió que la música siempre fue su primer amor.

Naomi Scott nunca consideró convertirse en actriz. La actriz de ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Aladdin’ admitió que la música siempre fue su primer amor y que solo comenzó a actuar cuando consiguió un papel en ‘Terra Nova’ en 2011.

Ella dijo: “Comencé en la música. Comencé escribiendo en este tipo de campamentos de escritura y fue solo cuando obtuve ‘Terra Nova’, que tuve que tomar una decisión en términos de lo que iba a perseguir en ese momento, porque siempre fue la música lo primero”.

Sin embargo, Naomi se emocionó cuando consiguió el papel de la princesa Jasmine en la película de fantasía de acción en vivo musical de Disney de 2019 ‘Aladdin’, ya que pudo combinar su amor por la actuación y el canto.

Y Naomi, de 29 años, incluso llegó a cantar una nueva canción ‘Speechless’ en la película.

Ella dijo: “Sabes, a algunas personas les gustan las cosas nuevas, a otras no. Algunas personas piensan, ‘No, solo quédate como estás’. Nunca vas a complacer a todos, pero al menos , me encantó la canción, me encantó el significado detrás de la canción, me encantó el momento en que apareció en la película, me encantó el hecho de que fuera de la película se sentía algo moderno “.

Naomi también insistió en que hay muchas formas de entrar en la industria de la actuación y está feliz de ver más diversidad en la pantalla.

Ella dijo: “Ahora más que nunca, hay mucho apetito por la especificidad. No solo la especificidad en términos del contenido que vemos, sino también la especificidad en términos del viaje de cómo llegaste allí como escritor, actor y director. No hay un solo camino. El suyo puede ser único y apoyarse en su singularidad”.