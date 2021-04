Khloe Kardashian se siente ‘fuerte y feliz’ después del drama por fotografía

Khloe Kardashian se siente “fuerte y feliz” después de su controversia por la divulgación de una fotografía de ella sin retoques.

Los abogados de la estrella de 36 años trabajaron para eliminar una foto sin editar de ella de Internet después de que se filtró en línea y los amigos de Khloe dicen que se siente mucho mejor después de hablar sobre sus preocupaciones corporales.

Khloe Kardashian, imagen sin editar.

Una fuente le dijo a Page Six : “Ha habido una gran cantidad de apoyo de amigos, familiares y socios comerciales. Ha sido realmente asombroso: todos la aplauden por abrirse sobre sus luchas que todos saben que han estado pesando sobre ella durante muchos años.

“Fue un gran alivio para ella poder decir su verdad finalmente y se siente fuerte y feliz”.

Khloe admitió recientemente que cree que la presión de verse “perfecta” era “demasiado para soportar”.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ reveló que había “luchado con la imagen corporal” toda su “vida” después de ser comparada con sus hermanas.

“En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme, ha sido demasiado para soportar”.