Netflix exige que príncipe Harry y Meghan generen contenido del jubileo de platino

Las celebraciones del aniversario de 70 años en el trono de la reina comienzan el 2 de junio…

El príncipe Harry y Meghan Markle viven ahora mismo un dilema con la nueva petición de Netflix, con quien tienen un contrato de producción de contenido millonario. Según The Mirror, el gigante de la transmisión requiere que el duque y la duquesa de Sussex generen contenido sobre su visita a Inglaterra el próximo mes durante los tributos del Jubileo de platino de la reina Elizabeth II.

Según fuentes de la publicación, el tema ya formaba parte del contrato de USD$ 100 millones que los Sussex tienen con la empresa. Y aunque Meghan Markle está molesta por la cancelación de su serie animada “Pearl”, no tienen forma de desestimar esta solicitud de Netflix.

Fuentes inglesas dicen que Meghan, Harry y los niños Archie, de tres años, y Lilibet, de 11 meses, pasarán la noche en la casa oficial de la familia en Frogmore Cottage en Windsor para la celebración histórica que comienza el 2 de junio.

La semana pasada, se informó que Buckingham había ordenado a la seguridad que no permitiera cámaras de Netflix o de cualquier red que no sea del titular de los derechos: BBC One.

E incluso si el duque y la duquesa de Sussex quisieran grabar en su propiedad de Frogmore Cottage, necesitarían la aprobación de los residentes actuales: la nieta de la reina, la princesa Eugenie, y su esposo Jack Brooksbank, que tienen un hijo de 15 meses, August Philip.

“Pero todo lo que suceda en la propiedad tendrá que quedar dentro de ella, serán interacciones privadas entre la familia, aunque Harry tiene una excelente relación con su prima y su marido”, justifica la fuente.

La fuente agregó que Harry y Meghan han sido muy creativos últimamente con respecto a este documental que están preparando y deberían encontrar la escapatoria que necesitan para filmar cualquier cosa relacionada con el Jubileo.

“Aunque podría molestar a su abuela de nuevo”, dice la fuente.