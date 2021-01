Netflix promete un estreno cada semana en este 2021

La plataforma tiene un calendario de estrenos masivo para este año, con al menos una película cada semana.

Netflix mostró esta semana en sus redes sociales un breve video de todos sus estrenos previstos para 2021, con novedades, películas y series regresando.

El clip contó con la participación de un nutrido elenco de actores que formarán parte de la plataforma este año como Gal Gadot, Chris Hemsworth, The Rock, Halle Berry, Jennifer Garner, Melissa McCarthy, y muchos otros.

La plataforma tiene un calendario de aperturas masivo para este año, con al menos una película cada semana, según reporta la revista Premiere.

Entre los estrenos se encuentran Don’t Look Up, una película de sátira política escrita y dirigida por Adam McKay, y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

La producción, según Netflix, “cuenta la historia de dos astrónomos de bajo nivel que necesitan realizar una gira gigante para advertir a la humanidad que se acerca un cometa y que destruirá la Tierra”.

El clip, publicado el martes (12), muestra a DiCaprio y Lawrence intercambiando miradas tensas mientras se preparan para salir de lo que parece ser una nave espacial.

Además de los actores, el elenco incluye una gran cantidad de nombres famosos como Cate Blanchett, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Chris Evans, Himesh Patel, Kid Cudi, Tomer Sisley, Melanie Lynskey y Ron Perlman.

La fecha de lanzamiento específica de Don’t Look Up aún no se ha anunciado.

Otros lanzamientos de Netflix programados para 2021 incluyen The Power of the Dog de Jane Campion y The Hand of God de Paolo Sorrentino.