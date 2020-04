Nick Cordero está libre del Covid-19, pero sigue en coma

Después de ser sometido a dos pruebas que dieron negativas, la esposa del actor espera que recupere la consciencia.

La estrella de Broadway, Nick Cordero, está progresando en su batalla con el coronavirus después de dar dos veces negativo para Covid-19, a pesar de que permanece en coma.

El actor de Rock of Ages ha estado luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Los Ángeles desde el mes pasado (20 de marzo), cuando inicialmente se pensaba que padecía neumonía.

Dio un resultado negativo en ese momento para Covid-19, pero a medida que su condición empeoró, se descubrió que Cordero realmente había contraído el virus, y terminó con la amputación de la pierna derecha el pasado fin de semana después de experimentar problemas de flujo sanguíneo.

El hombre de 41 años permanece en coma, pero el viernes (24 de abril), su esposa Amanda Kloots reveló que habían recibido algunas noticias positivas: el coronavirus ya no estaba en su sistema.

“Buenas noticias, dada tuvo dos pruebas COVID negativas. ¡Hurra!” ella compartió en la historia de Instagram, en la que apareció con su hijo bebé, Elvis.

Ella continuó: “Creemos que el virus está fuera de su sistema y ahora solo estamos lidiando con la recuperación y recuperando su cuerpo de todas las repercusiones del virus. Gracias a Dios.”

La noticia surgió un día después de que Kloots admitió que los médicos estaban preocupados de que Cordero aún no había recuperado la conciencia, y señaló que “ya debería haberse despertado”.

“Los médicos dijeron que no había nada en la resonancia magnética que mostrara que no se despertaría, lo cual es sorprendente. Estamos muy felices por eso porque fue una gran preocupación para todos nosotros ”, dijo. “Sin embargo, no se ha despertado y han pasado 12 días sin sedación …

“Simplemente, ya saben, esperamos y rezamos todos los días para que Nick se despierte y ponga esa energía y esa positividad allí afuera porque creo que lo hará. Está en ‘Nick time’ y cuando se despierte, todos estaremos aquí para celebrarlo “.