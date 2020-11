Nicolás Vallejo-Nágera sigue soltero a pedido de su hijo

Aunque se rumoraba que tenía un romance con la ex de Alejandro Sanz Raquel Perera, ‘Colate’ asegura que son solamente amigos.

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, confirma que sigue soltero y que está preparando la fiesta de cumpleaños de su hijo Nico.

El empresario español fue relacionado recientemente con Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz, pues fueron vistos paseando por Miami, donde ambos viven, pero él asegura que sólo son amigos y que por el momento no tendrá novia a petición de su hijo: “Creo que si no tengo novia es por él, no quiere que tenga novia hasta que él tenga al menos 18”, dijo Colate, y muy divertido agregó: “Me hace mucha gracia que él se crea un poco dueño de su papá y piense que manda”, dijo al programa ‘Sale el Sol’.

Colate ya prepara la fiesta por el cumpleaños de Andrea Nicolás, y comparte el tiempo con Paulina. En esta ocasión no cree que su hermano Eros, el hijo más pequeño de la cantante vaya a la fiesta: “El cumpleaños generalmente nos lo dividimos, básicamente la mitad del tiempo con cada uno, esperemos que todo vaya bien…el año pasado sí que vino su hermano, pero este año no lo creo por esto de la pandemia, aunque por mi parte no hay ningún problema”.