Nicole Kidman sigue impedida de estar con su hija mayor Bella Cruise

Debido a las reglas de la iglesia de la cienciología, la actriz no tiene contacto con Bella…

Bella Cruise, la hija adoptiva de Tom Cruise y Nicole Kidman, todavía es parte importante de la iglesia de la Cienciología, y por ello ella no puede tener una relación normal con su madre Nicole, debido a las reglas de la religión creada en 1954 por el autor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard.

De acuerdo con la revista In Touch, el estado de la relación de Kidman y Bella no es solo una ruptura familiar. Las estrictas leyes de la iglesia aseguran que Bella no pueda relacionarse con su madre, porque los desertores de la religión se consideran “SP” o “Personas supresivas”.

Según el sitio web oficial de la secta, ‘una Persona Represora (SP) es una persona que busca reprimir a otras personas en su vecindad. Un SP se burlará o vilipendiará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y, en particular, apuñalará con violencia cualquier cosa calculada para hacer que los seres humanos sean más poderosos o más inteligentes”.

El sitio web continúa diciendo: “Cuando alguien ha sido expulsado de la religión, esa persona pierde tanto su comunión con la Iglesia como con otros cienciólogos. La condición dura hasta que hayan sido restaurados a su buen estado”.

La actriz Leah Remini es una de las pocas desertoras de la iglesia que ha revelado el abuso de la secta.

En su libro, Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology, Remini recuerda haberle preguntado a Bella si había visto a su madre recientemente. Ella respondió: “No si tengo otra opción. Nuestra madre es una maldita SP”.