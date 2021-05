Niegan a Bill Cosby la libertad condicional

El actor de 83 años fue rechazado porque se negó a tomar una terapia “para delincuentes sexuales violentos”.

El intento de Bill Cosby de salir de la cárcel en condicional, fue negado a principios de este mes por una junta de libertad condicional de Pensilvania.

La junta de libertad condicional decidió rechazar el pedido de Cosby porque se negó a completar un programa de terapia diseñado específicamente para delincuentes sexuales violentos.

Un portavoz de la junta de libertad condicional dijo que el actor de 83 años fue rechazado el 11 de mayo.

Su libertad condicional fue denegada por una serie de razones, incluida su incapacidad para completar el programa de tratamiento antes mencionado, así como por no desarrollar un “plan de libertad condicional”.

El portavoz del actor, Andrew Wyatt, dijo: “Sabíamos que lo iban a rechazar. Me llamó y me dijo que si no tomaba el curso, se lo negarían”.

Cosby recibió una sentencia de prisión de tres a 10 años en septiembre de 2018 después de que fue declarado culpable de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su residencia de Filadelfia en 2004.

El actor siempre ha alegado que su condena tiene tintes racistas.