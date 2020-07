Niegan que Kate Middleton y príncipe William hayan sido “fríos” con Meghan Markle

Un amigo de los duques de Cambridge asegura que la pareja “extendió la alfombra roja” a Meghan para recibirla en la familia.

Kate Middleton y el Príncipe William niegan a las afirmaciones de que no habían sido cordiales en la bienvenida que dieron a Meghan Markle a la familia real.

Un amigo del duque y la duquesa de Cambridge hoy insistió en que la pareja había “desplegado la alfombra roja” para la duquesa de Sussex cuando comenzó su romance con el príncipe Harry.

Y es que el nuevo libro ‘Finding Freedom’ ha puesto la relación de los duques de Cambridge y los de Sussex en el centro de atención, y es una lectura incómoda para la familia.

Los autores Omid Scobie y Carolyn Durand afirman que Kate y Meghan tuvieron una “relación cordial pero distante” durante los dos años de la ex estrella de Suits como miembro de la realeza.

Kate ha sido acusada de “desairar a propósito” a Meghan y de evitar el contacto visual en el compromiso real.

Y, según los informes, sentía que no tenían mucho en común “aparte del hecho de que vivían en el Palacio de Kensington”.

Si bien se dice que William hizo que Harry se enfureciera cuando se refirió a Meghan como “esta chica” y le preguntó si el romance “estaba progresando demasiado rápido”. Él también ha sido acusado de ignorar deliberadamente a Meghan.

Pero un amigo de Kate y William le dijo al tabloide The Mail on Sunday: “Es completamente incorrecto sugerir que no hablaron y simplemente equivocado decir que los Cambridge no fueron acogedores”.

“¿Cómo puedes decir que no fueron cálidos o acogedores cuando recibieron a Meghan para Navidad, la invitaron a su santuario interior totalmente privado en Anmer Hall e hicieron todo lo posible para que se sintiera como en casa?”

“Ellos personalmente cocinaron su comida vegana favorita, no podrían haber sido más acogedores”.

El amigo agrega que la pareja “recibió a Meghan con los brazos abiertos”, la invitó a fiestas y Kate le pidió a Meghan que se uniera a ella en Wimbledon durante dos años seguidos.

El nuevo libro, que se lanzará el próximo mes, también afirma que Meghan estaba decepcionada de que ella y Kate no se hubieran unido a la posición que compartían, “pero no estaba perdiendo el sueño por eso” y concluyó que las dos “no eran las mejores amigas”.

Ayer informamos cómo la biografía afirma que las fotos de Meghan y Kate con sus hijos mientras vitoreaban a Harry y William en un partido de polo ocultaban signos de tensión.

Las fotos tomadas en Billingbear Polo Club en Berkshire en julio de 2019 capturaron a la nueva madre Meghan acunando a Archie en sus brazos en su primera salida pública después de su bautizo privado días antes.

Las dos duquesas parecían estar en un grupo, pero Meghan parecía en gran medida sola mientras plantaba besos en la cabeza del pequeño Archie.

Kate fue vista conversando con otras mujeres antes de estar sola con los niños.

Ahora se ha dicho que Kate y Meghan “apenas intercambiaron una palabra” en el evento.

Mientras tanto, el nuevo libro explosivo pone al descubierto la relación fracturada entre la pareja y la Monarquía.

Finding Freedom es poner a la familia real en el centro de atención una vez más y acumular una nueva vergüenza detrás de los feroces muros privados del palacio.

Un portavoz de los Sussex dijo al Times: “El duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron con el contenido del libro.

“Este libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y sus propios informes independientes”.