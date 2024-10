Ninel Conde reacciona a críticas por sus cirugías plásticas

La cantante revela que prefiere enfocarse en su carrera y vida personal…

Ninel Conde ha vuelto a ser el centro de atención debido a su radical cambio de apariencia, el cual ha generado diversas opiniones en redes sociales. Sin embargo, la famosa cantante y actriz ha decidido mantener una postura firme al respecto.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, Ninel expresó su tranquilidad ante las críticas recibidas: “Yo creo que yo trato de no enfocarme en eso. La verdad es que no me gusta ver nada de esas cosas negativas. Me gusta concentrarme en mi trabajo, en producir, en crear”.

Además de abordar el tema de su imagen, Conde también fue cuestionada sobre su relación con su hijo Emanuel. No obstante, la artista prefirió mantener su vida privada al margen de los reflectores, asegurando que lo más importante es el bienestar de todos.