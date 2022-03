Niurka Marcos critica a William Levy por sus infidelidades

La Vedette Cubana da su opinión sobre el divorcio del actor con Elizabeth Gutiérrez…

En esta ocasión, ante los medios, Niurka Marcos opinó sobre el fin del matrimonio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Al ser cuestionada por la prensa, la vedette cubana disparó su sentir sobre el tema, asegurando que Gutiérrez ‘aguantó’ mucho las infidelidades del padre de sus hijos.

“Para William eso no es difícil [el ser infiel]… Elizabeth le ha aguantado tantos cuernos que uno más no sería nada. Eso es normal, lo sabe todo el mundo.”, señaló.

“Eso es información popular”, declaró Niurka.

Con el anuncio del divorcio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez los fans del artista revivieron el libro que Jacqueline Bracamontes lanzó en 2017 en donde revela que sostuvo una relación amorosa con el actor cubano mientras trabajaban juntos en la telenovela Sortilegio del 2009, cuando él aún estaba casado con Gutiérrez.

A través del podcast En Defensa Propia, de Erika de la Vega, la actriz despotricó en contra de Jacqueline.

“Siento que cuando tienes familia te das cuenta de su valor, en ese momento ella no tenía una y no sabía el valor. Me imagino que si alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja con su pareja actual, no creo que le gustaría, uno aprende y madura con el tiempo (…) Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo sólo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién. Entre mujeres es muy feo hablar de esas cosas”, señaló Elizabeth, quien consideró que el tema en su libro fue ‘una falta de respeto para ambas familias’.