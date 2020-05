Noah Cyrus llora al recordar cómo fue crecer a la sombra de Miley Cyrus

La hermana menor de Miley, habló recientemente en una Live de Instagram sobre como fue difícil sentir que ‘a nadie le importaba’.

Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, habló recientemente en una Live de Instagram sobre como fue difícil ‘crecer a la sombra’ de la famosa cantante.

La cantante de 20 años lloró cuando admitió que siempre sintió que ‘a nadie le importaba’, porque era solo la hermana menor de la exitosa intérprete de Wrecking Ball.

Hablando sobre la letra de su tema Young & Sad, de su nuevo CD The End Of Everything, Noah comentó: “Creo que el mensaje en el segundo verso, de haber nacido en la familia en la que nací, todos me criticaron por no sentirme tan bien siendo la hermana pequeña de Miley”, comentó. Pero sabes, siempre sentí que a nadie le importaba lo que me decían en línea. Era insoportable. Entonces escribí: ‘Mi hermana es como un rayo de sol, trayendo una buena luz donde quiera que vaya / y nací en las nubes, en su sombra’. Porque esto es lo que todos me dicen, que pase lo que pase, siempre estaré en su sombra”, dice.

“Esto es lo que escuché toda mi vida, todos los días. O eso o que no soy lo suficientemente buena, ni en mi apariencia ni en mi forma. Como dije el otro día, a veces siento que no estoy respirando correctamente. Básicamente, la canción es sobre eso, y solo quería hablar de eso de una vez por todas, porque esta es una gran parte de mi vida y probablemente no volveré a hablar de eso”, justifica.

A finales del año pasado, Noah Cyrus confesó que tuvo ‘uno de los años más difíciles’ de su vida en 2018, después de sufrir una crisis de ansiedad y depresión.